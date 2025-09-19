Parlamentos da Macaronésia retomam cooperação nas Jornadas Parlamentares Atlânticas

O Grupo de Ligação, responsável pela coordenação logística e organizacional das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, reuniu-se hoje, na Assembleia da República, em Lisboa. O encontro contou com a presença de deputados dos parlamentos da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde e das Canárias, tendo a Assembleia Legislativa da Madeira sido representada pelos deputados Jaime Filipe Ramos e Mariusky Spínola.

O regresso das Jornadas Parlamentares Atlânticas, após sete anos de interregno, assume uma importância acrescida. Trata-se de um fórum único de diálogo político e institucional entre arquipélagos com realidades semelhantes e desafios comuns, que permite reforçar a cooperação interparlamentar, defender os interesses específicos das regiões insulares, promover a coesão territorial e partilhar soluções para áreas cruciais como a mobilidade, a economia do mar, o desenvolvimento sustentável, a juventude e a preservação da identidade cultural.

A Assembleia Legislativa da Madeira sublinha que a retoma destas Jornadas é uma prioridade para as regiões da Macaronésia. A iniciativa representa não apenas um espaço de troca de experiências e boas práticas, mas também uma plataforma para afirmar a macaronésia no contexto internacional, valorizando a voz destes territórios atlânticos junto das instâncias europeias e globais.

Entre os vários pontos da ordem de trabalhos da reunião de hoje, destacou-se a definição da data para a realização das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que terão lugar em Cabo Verde, no primeiro trimestre de 2026. Esta iniciativa, que não se realizava desde 2018, regressa agora com uma nova edição que tem como lema "Uma agenda Atlântica além da fronteira - por uma Macaronésia competitiva e resiliente" e contará ainda com a dinamização de quatro grupos de trabalho com temas diversos, nomeadamente o Modelo de Cooperação para o desenvolvimento e os novos desafios (Grupo 1), a Sustentabilidade económica e conetividade (Grupo 2), a Energia, Clima e Resiliência do Território (Grupo 3) e a Educação, Cultura e Bem-estar Social (Grupo 4). O Parlamento Madeirense terá a seu cargo a presidência do Grupo 2, sendo ainda relator do Grupo 4.

As Jornadas Parlamentares Atlânticas reafirmam-se, assim, como um instrumento essencial para unir esforços, estreitar relações e dar respostas conjuntas a problemas partilhados, reforçando a identidade e o papel estratégico da macaronésia no Atlântico.