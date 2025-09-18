PSP acompanha posse à força do gabinete do cartório notarial do Porto Santo

Agentes da PSP acompanharam os procedimentos para a entrega à força do gabinete onde funcionou o notário do Porto Santo, no Edifício Sotavento, Rua Dr. José Diamantino Lima, na zona do centro de saúde. Alegadamente, as chaves do gabinete não terão sido entregues de forma voluntária a quem tem direito à posse daquele espaço. Entretanto, foi já mudada a fechadura na porta de entrada.

Foto Gonçalo Maia

Conforme o DIÁRIO noticiou a 20 de Junho de 2024, o então notário do Porto Santo, José Barbosa Gonçalves, foi punido com a sanção de interdição permanente do exercício daquela actividade. A sanção disciplinar foi aplicada pela Ordem dos Notários, devido a uma infracção grave cometida no desempenho da sua actividade e detectada no decorrer de uma inspecção. Já nessa altura, o gabinete estava de portas fechadas e a Ordem dos Notários procurava uma solução para substituir o titular.