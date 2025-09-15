Rubina Leal destaca Parlamento e Educação

Presidente da Assembleia Legislativa assinala posse de Elsa Fernandes e reforça importância da democracia e da estabilidade regional

Na sessão de tomada de posse, Rubina Leal sublinhou a coincidência do acto com o Dia Internacional da Democracia, realçando o papel central da Assembleia Legislativa como espaço de debate, pluralidade e representação de todos os madeirenses e porto-santenses. Enalteceu ainda o trabalho do secretário cessante, Jorge Carvalho, destacando medidas como a recuperação do tempo de serviço dos docentes, a transição digital e o reordenamento da rede escolar.

À nova secretária regional da Educação, Elsa Fernandes, deixou votos de sucesso, destacando a confiança da sociedade madeirense e a expectativa de continuidade, inovação e ligação entre escola, comunidade e futuro, reafirmando a educação como pilar do desenvolvimento da Região.