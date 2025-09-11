Paula Margarido realça cooperação entre a Zona Militar da Madeira e as entidades regionais

A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, recebeu esta quinta-feira, em audiência, o novo Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-general José Carlos da Silva Mello de Almeida Loureiro, que lhe apresentou cumprimentos após a recente tomada de posse.

O oficial superior do Exército assumiu funções a 30 de julho, sucedendo ao Major-general Gonçalves Pedro. A cerimónia de posse decorreu no Regimento de Guarnição n.º 3, no Funchal, presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e contou com a presença do Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão, entre outras entidades civis e militares.

Na reunião de hoje, conforme nota daquela secretaria, Paula Margarido felicitou o Brigadeiro-general Almeida Loureiro pela nomeação e desejou-lhe os maiores sucessos no exercício das suas funções, sublinhando a importância da cooperação entre a Zona Militar da Madeira e as entidades regionais, designadamente em matérias de juventude, liderança, e apoio às populações.

Almeida Loureiro elogiou a Região, revelando que um dos desafios prementes, além do seguimento do trabalho dos anteriores comandantes, é a manutenção dos níveis de prontidão, face ao "nervoso" contexto geopolítico internacional.

O novo Comandante ingressou na Academia Militar em 1987 e foi promovido a Brigadeiro-general em junho de 2025. Ao longo da sua carreira desempenhou diversas funções de comando, chefia e estado-maior, assumindo agora a liderança da estrutura militar na Madeira, numa missão que descreve como “uma honra e um desafio ao serviço de Portugal e da Região”.