Ryanair anuncia quatro novas rotas em Portugal, uma das quais para a Madeira

O presidente executivo da Ryanair, Michael O'leary, anunciou hoje, em Lisboa, quatro novas rotas em Portugal para o inverno e reiterou críticas ao modelo de venda da TAP e ao processo do novo aeroporto.

As novas rotas da companhia têm como origem Porto, Faro e Madeira (conforme noticiou o DIÁRIO na edição de 1 de Setembro), deixando de fora Lisboa, pois, segundo o presidente executivo (CEO) da Ryanair, a ANA - Aeroportos de Portugal admite ter atingido a capacidade máxima na capital do país.

No entanto, O'leary insiste que o aeroporto de Lisboa tem capacidade para mais tráfego - se lhes fossem concedidos os 'slots' (autorizações de descolagem e aterragem) que a TAP não usa, refere - e ressalvou que a solução do aeroporto do Montijo como nova infraestrutura aeroportuária em Lisboa seria mais viável do que Alcochete na medida em que estaria operacional mais rapidamente.

Em relação à privatização da TAP, o CEO defendeu a venda de 100% da transportadora aérea portuguesa, lembrando que outras companhias aéreas nacionais europeias também foram vendidas na totalidade.

O Porto passará a ter, este inverno, ligações com Gotemburgo (Suécia) e Varsóvia (Polónia), já Faro contará com voos para Cracóvia (Polónia) e a Madeira terá uma ligação com Shannon (Irlanda).

Michael O'leary apelou para que o Governo português decida "expandir urgentemente" a capacidade do aeroporto ou para acabar com as "restrições artificiais" no aeroporto de Lisboa e afirmou ainda que a não disponibilização dos 'slots' é "apenas uma forma de proteger a TAP" da concorrência.

O responsável da companhia aérea irlandesa apontou ainda para além do problema dos 'slots', a falta de pessoal no controlo de fronteiras em Lisboa, que gera filas e atrasos "inadmissíveis" num aeroporto que tem as portas eletrónicas (controlo de fronteiras digital) desligadas.

Em relação ao novo aeroporto em Alcochete, o CEO exaltou que o anúncio de que a infraestrutura "será atrasada até 2035 é simplesmente inaceitável", e acrescentou que "Lisboa não pode demorar 12 anos para crescer".

"Nós acreditamos que o (aeroporto do) Montijo poderá ser aberto em dois anos", o que fazer crescer o número de passageiros por Lisboa, afirmou O'leary.

O responsável da Ryanair contesta ainda que as obras no aeroporto em Lisboa não permitem acomodar tráfego adicional, situação que, refere, é a posição que a ANA defende.

"Nós pensamos que pode, principalmente porque o nosso tráfego é eficiente", defendeu.