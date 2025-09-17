Homem encontrado nu e ferido em Santana

Um homem de 25 anos foi hoje encontrado nu na via pública, em São Roque do Faial, no concelho de Santana, e com sinais de ter sido vítima de agressão.

Segundo foi possível apurar, o indivíduo é natural do Funchal, mas terá sido deixado em Santana por desconhecidos.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Santana, que assistiram a vítima de imediato.

O homem apresentava ferimentos na cabeça e suspeita de fractura no nariz.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso.