Sessões Plenárias regressam a 16 de Setembro

A Conferência dos Representantes dos Partidos, realizada hoje na Assembleia Legislativa da Madeira, definiu diversos pontos da agenda parlamentar para as próximas semanas.

Como primeiro ponto na Ordem de Trabalhos, procedeu-se ao agendamento para o dia 15 de setembro, pelas 16h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, da Tomada de Posse da nova Secretária Regional com a tutela da Educação, Posse esta que tem lugar precisamente perante o Parlamento Madeirense.

No que diz respeito ao calendário parlamentar, ficou definido que a retoma dos plenários, após a habitual interrupção de Verão, acontecerá mais cedo do que o previsto no regime regra, a 16 de setembro. Seguem-se sessões plenárias nos dias 17, 23 e 24 de setembro. As sessões no mês seguinte, ocorrerão nos dias 1, 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 de outubro, sendo que neste período será agendado o debate mensal com a presença do Governo Regional

Outro dos temas em destaque foi a retoma das Jornadas Parlamentares Atlânticas, que sublinham o valor deste fórum de cooperação entre as regiões insulares da Macaronésia — Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde — como espaço de diálogo e de construção de estratégias conjuntas para enfrentar os desafios comuns e que reúnem os Parlamentos destas Regiões Insulares. A organização da próxima edição, e conforme consta em regulamento próprio, está a cargo da Assembleia Nacional de Cabo Verde, que acolherá assim a X edição desta iniciativa, que não se realiza desde o ano de 2018.

Para preparar este encontro, o Grupo de Ligação, responsável pela coordenação logística e organizacional, e que conta com deputados dos quatro parlamentos, reunir-se-á já no próximo dia 19 de setembro, na Assembleia da República, em Lisboa. Entre os principais pontos da agenda desta reunião estão a definição dos temas a discutir, da data do evento, bem como a organização dos grupos de trabalho.

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, informou ainda sobre um conjunto de investimentos nos equipamentos de som, imagem e informática na sala onde tem lugar o Plenário, com cerca de 15 anos e que se encontram obsoletos. Desta forma, garante-se melhores condições de trabalho às deputadas e deputados, bem como uma maior facilidade de acompanhamento das Sessões Plenárias por parte dos cidadãos e dos órgãos de Comunicação Social.