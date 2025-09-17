Portos de Sines, Algarve e Madeira aprofundam cooperação institucional

Os Portos de Sines e do Algarve e os Portos da Madeira assinam Memorando de Entendimento na área da inovação e digitalização, reforçando a parceira já existente no âmbito da transição verde e digital.

"Apostados em aprofundar a cooperação institucional entre as duas autoridades portuárias, delineando uma estratégia colaborativa em projectos estruturantes ao nível da inovação, este Memorando de Entendimento foca-se em temas como a operação e desenvolvimento da JUL – Janela Única Logística, bem como nalgumas das soluções inovadoras desenvolvidas no seio da Agenda NEXUS", indica nota à imprensa.

Aproveitando as especificidades técnicas de cada porto, diz que "a parceria entre a APS e a APRAM visa garantir a sustentabilidade operacional da JUL, promovendo, de igual modo, um modelo colaborativo que valoriza a coesão territorial e fortalece a liderança nacional na transformação digital do setor marítimo-portuário".

Ainda no sentido de promover a coesão e partilha de conhecimento entre os portos nacionais, refere que "Sines e a Madeira articulam uma colaboração ao nível da Agenda NEXUS, nomeadamente no que diz respeito à disponibilização da Plataforma de Dados Abertos, uma plataforma digital de monitorização e gestão integrada, que disponibiliza uma visão real e preditiva sobre operações portuárias e logísticas, funcionando como um centro de coordenação estratégica e operacional, agregando dados de diferentes sistemas e permitindo decisões mais informadas, rápidas e colaborativas".

Por último, refere que "foram ainda lançadas as bases de uma parceira ao nível da Cibersegurança, no âmbito da atividade da Port Cyber Arena, infraestrutura de elevado valor estratégico para o fortalecimento da ciber-resiliência do sistema portuário e logístico nacional".