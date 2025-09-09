Quarteto de Cordas Atlântico em concerto no Savoy Palace

É já esta quarta-feira, 10 de Setembro, que o Quarteto de Cordas Atlântico protagoniza um concerto no hotel Savoy Palace, pelas 21 horas. É um espectáculo integrado nova temporada de Música de Câmara, sob o lema 'Sentido de Pertença e Ligação'.

Em palco estarão obras de Wolfgang Amadeus Mozart e de Philip Glass.

"O surgimento do Quarteto de Cordas “Atlântico” aconteceu com o propósito de abordar o infinito repertório escrito para esta formação ao longo dos últimos 300 anos da história da Música. Este Quarteto é composto por instrumentistas de várias origens e escolas de formação, tendo sido criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira", indica nota à imprensa. A sua dimensão possibilita uma mobilidade e adaptabilidade podendo se apresentar nas mais variadas situações. Os protagonistas deste Quarteto são Natacha Guimarães e Joana Costa nos violinos, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 - 1791] - Quarteto em Si B Maior

Philip Glass [n 1937] - Quarteto de cordas nº3

MÚSICOS

Natacha Guimarães. Violino

Joana Costa. Violino

Marta Morera. Viola

Jaime Dias. Violoncelo