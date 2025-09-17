Governo Regional prepara concurso para contratar técnicos e auxiliares de educação

A secretária regional de Educação já tem em mãos o número de auxiliares em falta para preencher todas as necessidades que existem nos estabelecimentos de ensino da Região.

Ainda assim, Elsa Fernandes não revela qual o número concreto de profissionais que são necessários.

“Esse problema está a ser resolvido, recebi a solução ontem da chefe de gabinete e o número de técnicos que serão colocados. Brevemente, divulgaremos”, realçou.

A governante anunciou, para breve, o lançamento de um concurso público para contratar mais técnicos auxiliares de educação, acabando por prescindir dos muitos auxiliares que estavam a trabalhar ao abrigo do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados.

No imediato, a secretária garantiu que serão preenchidas algumas vagas, embora em número insuficiente.

“Temos assistentes para distribuir, não é o número que nós pretendíamos mas é o número que é possível neste momento. Continuaremos a trabalhar nesse processo de forma a, gradualmente, ir colmatando todas as lacunas que existem,”, afirmou Elsa Fernandes que, ao início desta tarde, visitou a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.