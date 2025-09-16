PSD propõe audição parlamentar ao operador aeroportuário

Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD, defendeu a realização de uma audição parlamentar com o operador dos aeroportos, a Vinci, a quem compete ter um plano de contingência.

O PSD voltou a sublinhar que compete ao operador garantir as medidas necessárias quando há constrangimentos nos aeroportos e que essa não pode ser uma responsabilidade da Região.

Élvio Sousa, do JPP, também considera importante ouvir quem negociou o contrato de concessão dos aeroportos portugueses.

A presidente do parlamento, Rubina Leal, deu por encerrados os trabalhos que prosseguem amanhã.