Albuquerque desvaloriza "espalhafatos" e defende Eduardo Jesus no parlamento

Eduardo Jesus foi a escolha de Miguel Albuquerque para a pasta dos Assuntos Parlamentares, uma escolha inusitada, considerando o episódio de Junho passado, em que durante o debate do Orçamento na Assembleia legislativa da Madeira insultou três deputados da oposição, situação amplamente divulgada e que levou inclusive a um movimento pedindo a demissão do secretário de Turismo, Ambiente e Cultura. Eduardo Jesus acumula estas funções, depois da saída de Jorge Carvalho de secretário.

“Ninguém põe em dúvida a competência política nem a eficácia do Dr. Eduardo Jesus”, esclareceu o Presidente do Governo, quando confrontado com a sua escolha. Miguel Albuquerque garante que não foi por falta de alternativa que colocou Eduardo Jesus nesta pasta de articulação política com o parlamento, e desvaloriza que o governante tenha saído fragilizado dessa sessão em que usou linguagem imprópria para se referir às deputadas do Partido Socialista (PS), Sílvia Silva e Sancha Campanella, e ao deputado do Juntos Pelo Povo, Rafael Nunes. “Eu não vou atrás dos espalhafatos que fazem para tentar queimar políticos”, disse o líder do Executivo, mantendo a escolha, já criticada.