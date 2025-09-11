Audição parlamentar com o SPM para debater problemas do Ensino

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) vai ser ouvida, amanhã, pelas 10 horas, por convocatória da Comissão Especializada Permanente da Inclusão Social e Juventude da Assembleia Legislativa da Madeira.

Tal audição, conforme informa o Sindicato, foi espoletada pela Petição Pública, da autoria deste sindicato, intitulada “Solidariedade com os docentes do ensino particular, cooperativo e IPSS”.

A petição liderada pelo SPM, assinada por cerca de 700 subscritores, tem como objetivo a resolução de graves problemas que afetam o Ensino Particular, Cooperativo e IPSS, nomeadamente: disparidade entre as carreiras do ensino público e as do privado e IPSS, com destaque para os salários; desregulação dos horários de trabalho; prestação de tempo de serviço não contabilizado para efeitos de progressão; inexistência de qualquer compensação pelo elevado custo de vida na RAM.