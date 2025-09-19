'Madeira Art Fest' regressa com música, arte e intercâmbio cultural este sábado

O 'Madeira Art Fest' está de volta ao Funchal, para a sua 6.ª edição, reafirmando-se como uma referência na valorização do talento regional e na construção de pontes através de intercâmbios culturais. Este sábado, dia 20 de Setembro, o festival abre com uma exposição inédita, patente apenas nesse dia, no T1 – Barreirinha Bar Café, com obras do acervo privado de Artur Pestana Andrade (1927–1992), figura marcante da cultura madeirense. Entre os destaques, estará uma obra inédita de António Aragão, nome incontornável da vanguarda artística e literária portuguesa.

O palco do 'Madeira Arte Fest', no Barreirinha Bar Café, a partir das 19h00, recebe quatro projectos que celebram a música original e o espírito de criação local e nacional:

Mud Revolucion

O grande momento da noite será o aguardado regresso da mítica banda Mud Revolucion — 52 anos depois, a revolução sonora continua. Criados nos anos 60, em plena ditadura, os Mud nasceram no Monte e desciam a pé até ao Cais do Funchal, com o mar como símbolo de liberdade. Cantavam em inglês para escapar à censura, mas sempre com o rock no coração e a revolução na alma.

Hoje, mais de meio século depois, os cinco membros originais — Rui Vieira (voz e baixo), Mário André (guitarra e voz), Rui Marques (bateria), Gualberto Anjos (saxofone e flauta) e José L. Patrício (teclas) — voltam a subir ao palco do Madeira Art Fest com músicas originais que cruzam rock, jazz e múltiplas influências.

Não é apenas um concerto — é um ritual sonoro, uma celebração da criatividade, da resistência e da energia que atravessa gerações.

Noves Fora Nada

Diretamente do continente, entre o Alentejo e Lisboa, os Noves Fora Nada voltam ao festival no âmbito do intercâmbio com a associação Capote Música. Com um som atual, disruptivo e carregado de identidade, a banda prova que tudo o que é preciso para acender a velha chama do rock’n’roll é uma bateria, um baixo e uma guitarra.

Magma Nox

O peso da Madeira sobe ao palco com os Magma Nox, que trazem um som potente e original. Aviso sério: aqueçam os pescoços — o headbanging é obrigatório. A música que nasce da nossa terra merece ser ouvida.



Indieshop

Muito mais do que uma banda, os Indieshop são o reflexo da fusão entre o indie moderno e as raízes insulares. Cada canção é um convite à emoção, pensamento e liberdade. Criada na Madeira, a banda representa o poder da criação regional com identidade e ambição.

DJ Set Sophia Fellini

Para fechar a noite, um DJ set que transforma o Rock&Roll numa ode à vida. Inspirada por Fellini, Sophia Fellini leva-nos numa viagem sensorial onde não existe fim, nem começo — apenas a paixão infinita de estar vivo.

O Madeira Arte Fest irá estender a sua programação até Dezembro, com experiências únicas para todos os públicos - a ser anunciada muito em breve.

A entrada para o evento é livre.

Sobre o Madeira Art Fest

O 'Madeira Art Fest' é um evento regional que celebra a diversidade cultural e criativa da Madeira, com um foco especial na comunidade local e nos jovens talentos emergentes. Desde a sua criação, promove exposições, instalações artísticas, concertos, oficinas, mostras de cinema e residências artísticas, oferecendo um palco real para a criação contemporânea da região.