'Hackathon GameJam+' regressa à Madeira em Outubro

Entre 17 e 19 de Outubro, a Madeira será palco da 3.ª edição regional do 'GameJam+' (GJ+), a maior maratona mundial de desenvolvimento e aceleração de videojogos.

Organizado pela Startup Madeira, o evento reúne programadores, designers, gamers e curiosos para 48 horas intensivas de criação de protótipos, em simultâneo com equipas de vários países.

No final da maratona, as equipas poderão candidatar-se a um programa internacional de aceleração, com mentoria e networking global. As inscrições estão abertas para grupos até cinco elementos ou em formato individual, com integração em equipas multidisciplinares.

A Madeira tem-se destacado no GJ+, conquistando duas vitórias europeias consecutivas: em 2024, com o jogo Meowsterchef, e em 2025, com Faded – A Tale of Strangers, ambos criados por equipas regionais que chegaram à final mundial no Brasil.

O impacto da iniciativa já envolveu 78 participantes locais em duas edições, fomentando inovação, novas colaborações e projecção internacional para a indústria criativa madeirense.

Criado no Brasil em 2017, o GJ+ já mobilizou mais de 14 mil participantes em 50 países e é hoje conhecido como o “Campeonato do Mundo de Criação de Jogos”. A final mundial de 2026 decorrerá em Brasília.

O evento regional terá lugar na Startup Madeira, Campus da Penteada (Piso -1). A apresentação oficial acontece amanhã, às 12h45, e será presida pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, preside amanhã, dia 19 de setembro, pelas 12h15, no mesmo local.