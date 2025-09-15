Clube de Campismo da Madeira realiza mais uma caminhada este sábado

O Clube de Campismo da Madeira realiza no próximo sábado, dia 20 de Setembro, mais uma caminhada. O percurso termina no Caniçal e mantendo a tradição dos anos anteriores, vão participar na festa de Nossa Senhora da Piedade e na procissão marítima.

O percurso proposto é o seguinte: Machico » Vereda da Trincheira » Levada do Desembarcadouro » Vereda do Pico do Facho » Pico do Facho » Vereda da Ribeira do Natal » Praia Ribeira do Natal » Promenade » Vila do Caniçal

Informações gerais:

Os percursos pedestres, organizados pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertos à participação pública. Os interessados em participar nas nossas atividades, devem ter atenção ao grau de dificuldade indicado para cada percurso. Os participantes, devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia do percurso, durante a caminhada.

Para fazer a inscrição para a caminhada, enviar e-mail com assunto: Inscrição Percurso Pedestre para: [email protected].

Também pode ser feita a inscrição com José Gonçalves - Telemóvel: 969591687, enviando mensagem por SMS ou WhatsApp.

Para a inscrição é necessário indicar o nome completo, data de nascimento e número de contribuinte de cada participante, estes dados são necessários para o seguro de acidentes pessoais. Devem também indicar o número de telemóvel.

Inscrições até às 12H do dia 19 de Setembro (Sexta-Feira), ou antes caso seja atingida a lotação do transporte.

No valor da inscrição está incluído o transporte do Funchal até ao local de início da caminhada e respetivo regresso e o seguro de acidentes pessoais.

O não cancelamento prévio da inscrição, até às 16 H do dia anterior à realização da atividade, obriga ao pagamento do valor do transporte e do seguro.

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar o número de telemóvel indicado.

Recomendações:

Utilizar vestuário cómodo e apropriado - ter em conta as condições atmosféricas;

Usar Botas para caminhadas;

Levar Impermeável;

Levar Boné ou chapéu;

Levar Bordão ou Bastão, para auxiliar nas descidas e subidas;

Levar Mochila com farnel (sandes, água, fruta, frutos secos, chocolate, bolachas, sumo)

Levar Cantil com Água;

Levar um saco para transportar o seu lixo (papeis, embalagens, garrafas)