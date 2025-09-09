FNAC celebra a arte do Bordado da Madeira com uma nova exposição e um workshop gratuito

A FNAC Madeira, em parceria com a Bordal, promove durante o mês de Setembro uma exposição e um workshop para celebrar um dos símbolos do património cultural da Região, o Bordado Madeira.

De 3 a 30 de Setembro, a FNAC Madeira acolhe a exposição 'Arte Entre Linhas: Bordados da Madeira', um convite a uma viagem pela história do bordado, com fotografias e peças bordadas à mão que demonstram a habilidade e a precisão transmitidas de geração em geração. Cada ponto transforma o tecido em arte viva, inspirando ainda hoje o mundo da moda e da decoração.

Além da exposição, no sábado, 13 de Setembro, das 16h30 às 18 horas, a FNAC Madeira e a Bordal convidam ainda o público a participar num atelier de bordado gratuito. Trata-se de uma oportunidade única para aprender e experienciar a arte do Bordado da Madeira, com a orientação de quem melhor conhece esta tradição.

As vagas são limitadas a dez participantes, garantindo uma experiência mais personalizada. Para participar, é necessária inscrição prévia através do e-mail: [email protected].

Fundada em 1962, a Bordal é um dos principais fabricantes e exportadores do Bordado Madeira, sendo actualmente uma das últimas fábricas artesanais em operação na ilha.