Espanha recebe dentro de 3 a 4 dias nas Canárias navio cruzeiro com surto de hantavírus

Espanha vai receber nas Canárias o navio de cruzeiro afetado com um surto de hantavírus, dentro de 3 a 4 dias, anunciou hoje o Ministério da Saúde espanhol, especificando que "o porto de chegada exato ainda não foi determinado".

O Ministério da Saúde espanhol referiu, em comunicado, que os detalhes do protocolo vão ser divulgados assim que forem definidos pela OMS e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

Mais tarde vai também divulgar "atualizações oportunas" sobre a implementação do protocolo, que aceitou "em conformidade com o direito internacional e no espírito do humanitarismo".

O ECDC está "a realizar uma inspeção minuciosa ao navio para determinar quais as pessoas que precisam de ser retiradas com urgência de Cabo Verde. Os restantes seguirão para as Canárias, onde a previsão é de chegada em três ou quatro dias. O porto específico ainda não está definido", explicou o Ministério da Saúde.

Uma vez no porto espanhol, a tripulação e os passageiros "serão devidamente examinados, receberão os cuidados necessários e serão transferidos para os respetivos países".

"Tanto o atendimento médico como as transferências serão realizados em espaços e transportes especiais, especificamente preparados para esta situação, evitando qualquer contacto com a população local e garantindo a segurança dos profissionais de saúde em todos os momentos", garantiu ainda.

De acordo com o Governo espanhol, a OMS explicou que Cabo Verde não pode realizar esta operação e que as Canárias são "o local mais próximo com as capacidades necessárias".

"A Espanha tem a obrigação moral e legal de prestar assistência a estas pessoas, entre as quais se encontram vários cidadãos espanhóis", acrescentou o Governo, divulgando ainda que aceitou um pedido formal do Governo dos Países Baixos para receber o médico do MV Hondius, que se encontra em estado grave e será transportado hoje para as Canárias num avião-hospital.

A OMS reportou no domingo três mortes ligadas a um possível surto de hantavírus, que pode causar síndrome respiratória aguda, a bordo do navio.

O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 06 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar a situação epidemiológica e a atualizar a avaliação de risco.