Céu muito nublado para este sábado
As previsões do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste sábado, dia 13 de
Setembro de 2025, apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se em
geral pouco nublado na vertente sul da
Madeira.
Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, por vezes
forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste
da ilha. Na zona do Funchal o céu será geralmente pouco nublado e com
vento fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto
ao estado do mar, na costa Norte, ondas de norte/nordeste com 1,5 a 2,5
metros.
costa Sul: ondas do quadrante sul com 1 metro.
Temperatura da água do mar: 23/24ºC