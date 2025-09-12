Universidade assume "importância estratégica para o progresso social, económico e cultural"

"Numa Região insular e ultraperiférica como a Madeira, a Universidade assume uma importância estratégica para o progresso social, económico e cultural, sendo um pilar essencial na afirmação da autonomia e no reforço da coesão regional", defende Rubina Leal.

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira realizou, hoje, uma visita à Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa), no âmbito do início do novo ano lectivo e do acolhimento aos novos estudantes.

Recepção calorosa a meio milhar na Universidade da Madeira O ambiente acadêmico vivido na UMa pela lente do fotojornalista Rui Silva.

Durante a visita, foi destacada a relevância do trabalho desenvolvido pela AAUMa, através de projectos de índole cultural, científica, desportiva e de apoio social.

"A associação académica tem contribuído de forma decisiva para o bem-estar da comunidade estudantil, promovendo a integração, a solidariedade e o desenvolvimento pessoal e académico dos estudantes", destacou a presidente da Assembleia, sublinhou ainda o reconhecimento nacional alcançado pela AAUMa, "cujos projectos têm sido distinguidos com diversos prémios pela sua qualidade e impacto".

Neste âmbito, Rubina Leal afirmou que serão dinamizados novos projectos em parceria com a Académica da Madeira, "numa lógica de proximidade, valorização da juventude e reforço da cidadania activa".

A Universidade da Madeira conta atualmente com cerca de 4 mil alunos.