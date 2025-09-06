Festas para todos os gostos este sábado na Madeira
Não falta por onde escolher, num fim-de-semana bastante animado, já a 'cheirar' a despedida do Verão
É um sábado recheado de festas, já a marcar a despedida do Verão, mas com animação garantida um pouco por toda a Região. A partir das 19h30 prossegue a 13.ª edição do Festival MEO - Sons do Mar, no Parque de Santa Catarina. Primeiro com os Stardust. Depois, os Calema sobem ao palco neste segundo dia de festival, a partir das 21h30, prometendo não deixar ninguém indiferente.
Nas Festas da Ponta do Sol, para hoje o destaque vai para a atuação de Pedro Abrunhosa, um dos mais consagrados artistas portugueses, que sobe ao palco às 23 horas. Antes, pelas 21, a banda Going Back promete um concerto cheio de energia e nostalgia. A partir das 00h30, é a vez do DJ Canada assumir o 'comando'.
Este é também o fim-de-semana da Festa do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada. Pela noite dentro, como é tradição, a animação está garantida com despiques e o arraial madeirense, além das barracas de comes e bebes.
Conheça ainda os restantes destaques da Agenda deste sábado, 6 de Setembro de 2025:
15h00 às 19h00 - Workshop 'Eneagrama: O GPS do Sucesso Profissional', conduzido pela professora e mentora Verónica Faria, no Hotel Barceló Funchal Oldtown.
17h00 - Ciclo de concertos musicais "Da Vinha ao Lagar" 2025 - Miguel Pires (Voz; Piano), na Quinta das Vinhas (Santana).
18h00 – COM, Abertura da Temporada – Concerto com a Banda ABBA REAL TRIBUTE, no Centro de Congressos da Madeira.
18h00 às 23h30 - Expo Porto Santo. Para as 18h30 está agendada a visita do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues.
19h30 - 1.ª Edição do ‘Machico Capital do Bandolim’: Concerto do ‘Duo Atlântico Cantabile’, no Forte de Nossa Senhora do Amparo.
Conheça ainda os principais acontecimentos verificados no dia 6 de Setembro, Dia Mundial da Barba e Dia Internacional dos Abutres:
1914 - Grande Guerra 1914-1918. Começa a primeira batalha do Marne.
1970 - Yasser Arafat é nomeado Chefe das forças palestinianas.
1985 - O cineasta Manoel de Oliveira é distinguido com o Leão de Ouro especial do Festival de Cinema de Veneza.
2007 - Morre, aos 71 anos, o tenor italiano Luciano Pavarotti.
2018 - O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro, é esfaqueado durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Este é o ducentésimo quinquagésimo dia do ano. Faltam 116 dias para o termo de 2025.
A sabedoria é filha da experiência Leonardo da Vinci (1452-1519), pintor e cientista italiano, homem da Renascença