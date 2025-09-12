Arte e cultura que "aproximam as pessoas”

A APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica está a dinamizar oficinas de Antropologia para Crianças, em parceria com a SocioHabitaFunchal e com a coprodução da Associação Wamãe - Antropologia Pública. Intituladas 'Oficinas de Observar e Desenhar Futuros'.

Estas sessões recorrem ao cinema participativo para desafiar os mais pequenos a pensarem sobre autonomia, democracia e tolerância, ao mesmo tempo que exploram linguagens artísticas e tecnologias audiovisuais. As sessões arrancaram a 12 de Agosto e envolveram cerca de 20 crianças.

O DIÁRIO acompanhou uma destas oficinas, no Bairro do Palheiro Ferreiro, uma 'aventura' que lhe damos a conhecer em pormenor na rubrica 'Final Feliz' da edição impressa de hoje.

Estas actividades são importantes, porque é um espaço que é deles, onde podem simplesmente pensar e criar Inês Tecedeiro, produtora

Em paralelo com estas ‘Oficinas de Observar e Desenhar Futuros’, a APCA e a Wamãe promovem o projecto ‘Cinema no Bairro’, que leva sessões de cinema a diferentes praças e espaços públicos dos bairros do Funchal, caso dos Bairros de Santo Amaro e também do Palheiro Ferreiro. Espreite o resultado abaixo: