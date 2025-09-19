Jorge Santos destaca taxa de execução
No debate da TSF-Madeira, Jorge Santos, candidato da coligação PSD/CDS à Câmara da Ribeira Brava, lembrou que a autarquia registou uma taxa de execução superior a 85% no actual mandato, sublinhando que muitas obras foram concretizadas e outras estão em curso.
Em resposta a Marco Martins, enumerou projetos já realizados e garantiu que as prioridades estão bem definidas: a requalificação da frente-mar, que considerou ter sofrido atrasos, será uma das bandeiras do próximo ciclo; o Nó do Campanário será requalificado; e, no capítulo da mobilidade urbana, anunciou a criação de 200 lugares de estacionamento nos próximos quatro anos.
Sobre a habitação, assegurou que o processo está em andamento, lembrando que a Estratégia Local de Habitação foi aprovada no atual mandato, sob a sua responsabilidade enquanto vereador do pelouro. “A habitação será concretizada, porque está devidamente planeada e com enquadramento estratégico”, frisou.
Santos deixou ainda críticas às propostas apresentadas em plataformas digitais, nomeadamente a ideia de construir sobre a linha de água da ribeira. “O risco não se calcula por calculadoras. Quem conhece o terreno sabe que há zonas de perigo que não podem ser ignoradas”, atirou.