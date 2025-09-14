Jorge Santos garante ter equipa mais competente e preparada para a Ribeira Brava

O cabeça-de-lista da candidatura PSD/CDS “Pela Ribeira Brava”, Jorge Santos, assegurou, esta tarde, que conta com "a melhor equipa, a mais preparada e a mais competente para servir" o concelho. "É com esta equipa que ligamos o discurso à prática, que partiremos mapeando prioridades, ouvindo anseios e recolhendo soluções para metermos mãos à obra”, afirmou, na apresentação dos 135 candidatos aos órgãos autárquicos do município.

O candidato à Câmara Municipal acredita que a política “é serviço, é estar perto, é ouvir, resolver e prestar contas”, sendo esta a forma como pretende liderar a autarquia. “Não venho prometer o impossível, venho assumir compromissos claros, exequíveis, para que juntos possamos continuar a cuidar das pessoas, valorizar o que já alcançámos e preparar o futuro da nossa Terra”, afirmou.

Na hora de assumir a liderança de um projeto político pela sua terra, agradeceu o trabalho do autarca Ricardo Nascimento, ausente por motivos de representação do município nos Açores, que deixa “obra feita, rigor e uma cultura de proximidade”, através de um Movimento Popular – Ribeira Brava Em Primeiro “que chega agora ao fim”, tendo acusado a oposição de se “apropriar dessa obra” e de “mudar mais uma vez de camisola e se entregar ao PS”. “Agora é a vez do PSD continuar o desenvolvimento, com a mesma seriedade, com trabalho no terreno, com resultados e com a coragem de decidir. Levamos este histórico e seguimos em frente, pela Ribeira Brava e pelas suas pessoas”, assumiu perante a multidão que marcou presença no evento.

Com os objectivos bem definidos para o concelho da Ribeira Brava, através de “políticas exequíveis”, Jorge Santos assumiu o compromisso de tornar a autarquia “moderna, simples e próxima” com mais transparência, mais organização interna e mais participação cívica.

Destacou como áreas chave a criação do Balcão do Munícipe, o fortalecimento da economia local, o apoio aos agricultores, o alívio da carga fiscal, a criação do Gabinete do Investidor, a promoção do comércio de proximidade e o empreendedorismo.

Não esqueceu a aposta no turismo sustentável, a construção da ciclovia ao longo do vale da Serra de Água, o apoio às famílias em diversas áreas, a política de habitação que prevê a construção e recuperação de casas, o apoio aos idosos e aos jovens, bem como a redução de taxas, a causa animal, o apoio ao associativismo e a aposta na cultura e no desporto.

Jorge Santos comprometeu-se a trabalhar em parceria com o Governo Regional para a construção de um auditório, a requalificação da frente-mar, a reformulação do nó do Campanário com estação intermodal e uma “solução segura” ao Calhau da Lapa.

Prometeu ainda uma Ribeira Brava mais acessível e bem ligada através de investimento municipal para obras estruturantes como a ampliação e requalificação do cemitério do Campanário, o Caminho da Amoreira, a requalificação da Rua 6 de Maio, a reabilitação de pracetas e mais estacionamentos, entre outras obras.

De resto, agradeceu à sua equipa a coragem de “darem a cara antes de terem o cargo” e prometeu uma presença constante de todos “sem estrelas nem vedetas”, mas com “trabalho, lealdade, resultados e sentido de serviço público”. Sobre o seu papel na qualidade de presidente de câmara, “terão em mim um Presidente disponível, dialogante e cumpridor para que juntos possamos servir melhor a Ribeira Brava”.