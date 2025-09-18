“Taxa de execução anda na casa dos 70%”

Célia Pessegueiro (PS), candidata à Câmara Municipal da Ponta do Sol, começou por destacar que a taxa de execução da Câmara “anda na casa dos 70%”. A presidente em funções fez um balanço do seu mandato, referindo investimentos de seis milhões de euros em oito anos na área do Ambiente, a maior parte nos últimos quatro anos, avanços nas estradas, duplicação de apoios em bolsas de estudo ao ensino superior e uma “melhor organização dos serviços municipais”.

Quanto ao lema de campanha, Célia Pessegueiro explicou que será Seriedade e Competência e, sobre a limitação de mandatos, afirmou: “acho que está bem assim. Temos que dar lugar a outros”.