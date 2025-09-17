Juízes sugerem perda de nacionalidade só em caso de abuso para contornar inconstitucionalidade

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) admite inconstitucionalidade na Lei da Nacionalidade, sugerindo que a perda desta para condenados só possa ser aplicada quando existir abuso ou falsidade na sua obtenção.

Em junho, o Governo entregou na Assembleia da República uma proposta para alterar a Lei da Nacionalidade que prevê que cidadãos naturalizados com outra nacionalidade além da portuguesa passem a poder ser punidos pelos tribunais com a perda de nacionalidade portuguesa em caso de condenação a pelo menos cinco anos de prisão efetiva por crimes contra a vida e a liberdade sexual, terrorismo ou tráfico de droga, entre outros.

A pena terá a natureza de sanção acessória e poderá ser aplicada somente quanto a atos praticados nos dez anos seguintes à aquisição da nacionalidade portuguesa.

No parecer sobre a proposta de lei remetido ao parlamento em 09 de setembro, consultado hoje pela Lusa, o CSM avisa que tal "poderá levantar problemas de constitucionalidade", por gerar uma "nacionalidade de '2.º grau' , ou 'em regime de prova'" que cria "distinção entre cidadãos".

Admite, contudo, que tal poderá ser acautelado caso exista "uma relação entre a obtenção da nacionalidade e a falsificação/uso abusivo dos requisitos/documentos que a sustentam".

A este propósito, o órgão de gestão dos juízes lembra também que, "em termos substanciais, a pena acessória deve ter alguma correlação com o crime em causa", o que explica, exemplifica, que alguém condenado por furto não seja punido com a proibição de conduzir veículos com motor.

O CSM observa nas conclusões, por isso, que, de um ponto de vista jurídico, a "previsão da pena acessória de perda de nacionalidade [...] deve ser repensada, ponderando-se a associação a situações de abuso de nacionalidade ou falsidade de requisitos que estiveram na base da sua concessão".

O órgão liderado por inerência pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça deteta igualmente riscos de inconstitucionalidade caso os novos requisitos de obtenção de nacionalidade se apliquem a pedidos formulados antes da eventual entrada em vigor da lei.

Entre outros aspetos, o CSM alerta ainda os deputados para o impacto que a proposta de lei poderá ter em crianças e jovens estrangeiros em perigo institucionalizados definitivamente, o que dá atualmente direito ao processo de naturalização.

"Na presente proposta este direito passa a ser discricionário. A alteração proposta é uma opção política. Deve, no entanto, ponderar-se a reformulação do direito previsto na al. k), do art. 58.º, da Lei n.º 147/99, de 01 de setembro", sublinha aquele órgão.

A alínea em causa estabelece aquele direito.

A proposta do Governo para alterar a Lei da Nacionalidade está a ser discutida este mês de setembro na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.