Jorge Santos defende trabalho conjunto em prol da causa animal

A protecção dos animais de companhia, a criação de melhores condições de saúde e bem-estar e a promoção da responsabilidade social relativamente aos seus direitos constituem uma das bandeiras da coligação PSD/CDS Pela Ribeira Brava.

Jorge Santos, candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava, manifesta preocupação face ao número de animais abandonados e negligenciados no concelho e garante estar empenhado em apresentar medidas concretas e exequíveis.

Pretendemos mais protecção, mais responsabilidade e mais amor pelos animais que partilham a nossa terra, afirmou o candidato, apontando como prioridade a construção de um Centro de Recolha Oficial moderno e digno, dinamizado através de projectos de voluntariado e visitas da comunidade.

Entre as propostas destacam-se ainda o reforço das campanhas de esterilização, vacinação e adopção, a contratação de um médico veterinário municipal e a realização de acções de sensibilização contra o abandono e os maus-tratos.

Ciente de que a causa animal representa um dos desafios da sociedade actual, Jorge Santos sublinha a necessidade de trabalho conjunto com a comunidade, de modo a garantir maior abrangência e resultados efectivos. Nesse sentido, assume o compromisso de apoiar associações e grupos locais de protecção animal, implementar programas de gestão ética de colónias de gatos de rua e criar um canal municipal destinado a denúncias de maus-tratos e abandono.

A coligação defende igualmente a criação de espaços públicos no concelho com características pet-friendly, dotados de bebedouros e zonas de lazer para os animais de companhia.