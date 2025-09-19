Juros continuam lenta queda e prestação da casa igual à de há 2 anos

A taxa de juro implícita no crédito à habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) em Agosto de 2025, "fixou-se em 3,338%, registando um decréscimo de 0,082 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior", segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e divulgada pela DREM. "Refira-se ainda que, em Agosto de 2024, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 4,549%", acrescenta a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Refere a DREM que "o valor médio da prestação vencida dos contratos de crédito à habitação diminuiu 3 euros face ao mês anterior, fixando-se nos 394 euros. Os juros desceram 4 euros em relação ao mês anterior, situando-se nos 190 euros, enquanto a componente de amortização aumentou 1 euro, para os 204 euros. No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 416 euros".

Por sua vez, acrescenta, "o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação continuou a aumentar, situando-se, em agosto de 2025, nos 69.094 euros (68.801 euros em Julho anterior)", enquanto "um ano antes era de 65.608 euros".

Comparando com a média nacional, "e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 3,307%, menos 0,078 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos manteve-se nos 394 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 72.862 euros (72.270 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 3 euros face ao mês anterior, para os 199 euros, enquanto o capital amortizado subiu 3 euros, para os 195 euros", calcula.