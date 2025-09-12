Idoso cai de 2.º andar de unidade hospitalar
Um homem de 74 anos foi vítima, esta madrugada, de uma queda de um segundo andar de uma unidade hospitalar no Funchal, onde estaria internado.
O incidente ocorreu pelas 1h45 desta sexta-feira, tendo sido mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como a EMIR, que rapidamente fizeram esforços de reanimação da vítima.
Foi reencaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
