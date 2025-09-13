Homem sofre queda de cinco metros no Funchal
Um homem cuja idade não foi possível apurar, sofre hoje uma queda aparatosa de uma árvore, no Conservatório- Escola das Artes da Madeira, no Funchal.
A vítima caiu de uma altura aproximada a cinco metros e sofreu ferimentos no corpo.
Foi socorrida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
