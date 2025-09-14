Mais 106 candidatos colocados na 2.ª fase na UMa

Depois dos primeiros caloiros terem sido recebidos na passada sexta-feira, mais precisamente os novos alunos colocados na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior, amanhã a Universidade da Madeira abre portas a mais 106 novos alunos, que foram colocados na 2.ª fase do concurso e cuja listagem foi conhecida às 00h01 deste domingo.

Dos 22 cursos, pelo menos 20 ainda com vagas receberam pelo menos um aluno além dos que já tinham sido admitidos na 1.ª fase, sendo que dois cursos não tiveram qualquer novo candidato, Matemática e Educação Básica.

O curso com mais novos candidatos entrados nesta fase foi o de Engenharia Informática, mais 23, enquanto quatro cursos vão ter reforço de apenas mais um aluno, Ciclo Básico de Medicina, Engenharia Física e Computacional, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e Engenharia Biomédica.

Segundo a listagem da DGES - Direcção-Geral do Ensino Superior, foram "colocados 8.824 estudantes, mais 795 do que no ano anterior" em todo o país, "crescendo assim 10%". Contudo, é de referir que "nesta segunda fase apresentaram-se a concurso 16.594 candidatos", bem acima do número de vagas colocadas a concurso, que "foi de 15.903, às quais acresceram 2.167 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram agora colocados na segunda fase, mais 67 vagas adicionais", refere. Ainda assim "não foram ocupadas 9.313 vagas".

"Na 1.ª fase do concurso, dos 43.899 estudantes colocados, 39.498 (90%) efetuaram a matrícula e inscrição", conclui a DGES. Na 1.ª fase na UMa tinham sido colocados 469 novos alunos.

Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 15 e 17 de Setembro junto da instituição de ensino superior.