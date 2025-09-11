Desempenho desportivo máximo com aros Progear e lentes de contacto

No desporto, cada detalhe conta — e a visão é um dos mais importantes. Na Alain Afflelou Funchal, já pode encontrar os aros Progear, óculos especialmente desenhados para garantir proteção, resistência e conforto visual em qualquer modalidade.

Os aros Progear oferecem:

Estrutura resistente a impactos, ideal para desporto de contacto ou atividades intensas;

Design ergonómico e leve, que se adapta ao rosto sem escorregar;

Proteção contra poeira e pequenos detritos, aumentando a segurança durante a prática.

Lentes de contacto: liberdade e versatilidade para atletas

Outra alternativa muito procurada por desportistas são as lentes de contacto, que oferecem vantagens únicas em comparação com os óculos tradicionais:

Campo de visão total : sem armações a limitar a visão periférica;

: sem armações a limitar a visão periférica; Estabilidade : permanecem fixas no olho, sem risco de cair durante o movimento;

: permanecem fixas no olho, sem risco de cair durante o movimento; Liberdade de movimento : ideais para corrida, ciclismo, futebol, ténis, basquetebol e muito mais;

: ideais para corrida, ciclismo, futebol, ténis, basquetebol e muito mais; Compatibilidade: podem ser usadas com óculos de proteção desportiva (como os Progear) para máxima segurança.

Quer prefira óculos desportivos ou lentes de contacto, na Alain Afflelou Funchal encontrará a solução mais adequada ao seu estilo de vida ativo.

Experiência que inspira confiança

A nossa contactóloga tem mais de 20 anos de experiência na adaptação de lentes de contacto, garantindo um acompanhamento totalmente personalizado. Poderá realizar uma marcação para experimentar lentes de contacto, avaliar a sua visão e encontrar a opção que melhor se adapta à sua prática desportiva.

Onde encontrar-nos

Visite-nos nas nossas lojas e descubra como melhorar o seu desempenho visual:

Centro Comercial Anadia – Loja 47

Centro Comercial Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)

Alain Afflelou Óptico

Telefone: 291 657638Site: https://www.afflelou.pt/