Homem sofre queda grave no Monte

Um homem de 56 anos sofreu ontem à noite uma queda grave na via pública, na Estrada dos Marmeleiros, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses às 21 horas, que mobilizaram para o local uma ambulância. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve a assistir a vítima, que apresentava um corte profundo na cabeça com hemorragia.

O homem foi depois transportado para o hospital.