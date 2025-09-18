Homem sofre queda grave no Monte
Um homem de 56 anos sofreu ontem à noite uma queda grave na via pública, na Estrada dos Marmeleiros, no Funchal.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses às 21 horas, que mobilizaram para o local uma ambulância. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve a assistir a vítima, que apresentava um corte profundo na cabeça com hemorragia.
O homem foi depois transportado para o hospital.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo