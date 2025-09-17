"Até final do ano serão entregues cerca de 500 casas na Região, mais de 150 delas em Santo António"

A freguesia de Santo António, no Funchal, vai receber mais de 150 novas habitações públicas até ao final deste ano, no âmbito do Programa de Renda Reduzida. O anúncio foi feito pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, durante a sessão solene do 459.º aniversário da freguesia.

"O Governo Regional, através da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, vai entregar, até ao final deste ano, no âmbito do Programa de Renda Reduzida, cerca de 500 casas em toda a Região, das quais mais de 150 habitações serão entregues na freguesia de Santo António", declarou Pedro Rodrigues.

“É a freguesia em que mais habitação pública estamos a construir”, destacou o governante, referindo que “as habitações têm sido atribuídas a jovens famílias" no sentido de "garantir uma oportunidade de fixação nos concelhos de origem”.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas acrescentou ainda, a propósito da habitação, que está prevista a construção de um novo conjunto habitacional de 35 fogos no sítio da Chamorra, num "investimento que será financiado pelo Orçamento da Região".

O governante destacou também investimentos em educação, como medidas de eficiência energética na Escola Básica de Santo António, a cobertura do polidesportivo e a reabilitação do parque lúdico e núcleo de Expressão Artística do Serviço Técnico de Educação Especial. Já na saúde, avançou que o Centro de Saúde de Santo António terá igualmente melhorias energéticas este ano, beneficiando os mais de 29 mil utentes inscritos.

“Esta tem sido a estratégia do Governo Regional, uma política de proximidade com a população, de compromisso com o desenvolvimento local, e é assim que o Governo Regional continuará”, assegurou Pedro Rodrigues.