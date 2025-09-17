"Durante anos aprovámos contas falsas nesta casa", afirmou Victor Freitas

A intervenção de Brício Araújo que garantiu a qualidade das contas públicas motivou um comentário de Victor Freitas que afirmou que "durante anos, em 2009, 2010, 2011, aprovámos contas falsas nesta casa".

O deputado lembrou a dívida escondida pelos governos de Alberto João Jardim que, diz, enganou o próprio Tribunal de Contas.

"Secretário regionais esconderam facturas de 2.000 milhões de euros, nas costas dos madeirenses, sem concurso público".