Conte com uma sexta-feira quente e com poucas nuvens no céu

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade por nuvens média e altas a partir da tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste, rodando gradualmente para o quadrante Norte.

Espera-se uma pequena subida da temperatura mínima. Os termómetros deverão chegar aos 29ºC na Madeira e aos 27ºC no Porto Santo. As mínimas serão de 23ºC e 21ºC, respectivamente. Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA mantém, até às 18 horas desta sexta-feira, um aviso meteorológico amarelo para todo o arquipélago.

Redobre os cuidados aquando da exposição ao sol. O índice ultravioleta estará no nível elevado, sendo recomendado, entre outros aspectos, o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar.

No Funchal, é, igualmente, esperado céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens média e altas durante a tarde. Na capital madeirense o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 1 metro; e na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul, também, com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.