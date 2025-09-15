Madeira sob aviso amarelo para tempo quente entre terça e quarta-feira

A costa sul da ilha da Madeira foi colocada sob aviso amarelo para tempo quente nos próximos dois dias, a começar amanhã de manhã e a terminar ao final do dia de quarta-feira.

Assim, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 9h00 de terça-feira, 16 de Setembro, e as 21 horas de quarta-feira, 17 de Setembro haverá um período de 36 horas em que ocorrerá a "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

De acordo com o IPMA, os termómetros deverão chegar aos 29º.