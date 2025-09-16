Protecção Civil alerta para risco de incêndios e recomenda cuidados

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) recomenda a adopção de medidas preventivas face ao tempo quente e seco previsto na Região Autónoma da Madeira entre hoje e quinta-feira, dia 18 de Setembro. Segundo aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a humidade relativa do ar pode descer substancialmente, aumentando o risco de ocorrência e propagação de incêndios rurais, especialmente na costa sul da ilha. O SRPC alerta para a persistência do calor, com temperaturas elevadas e condições favoráveis à propagação de incêndios rurais, o que aumenta o Índice de Risco de Incêndio. Para prevenir acidentes e proteger a população, recomenda-se evitar sair de casa nas horas de maior calor e permanecer em zonas frescas, manter-se hidratado com água ou sumos, evitar bebidas alcoólicas e actividades com exposição directa ao sol, incluindo exercício físico. É também aconselhada especial atenção às populações mais vulneráveis, como crianças, idosos, grávidas e profissionais que trabalhem ao ar livre, manter persianas e cortinas fechadas durante o dia e abertas à noite para ventilação, usar roupas leves e claras e fazer refeições leves e frequentes. No que diz respeito aos incêndios rurais, é proibida a realização de queimadas ou fogueiras para recreio, lazer ou confecção de alimentos fora de locais destinados, a queima de matos cortados, o lançamento de balões com mecha acesa, fumar ou fazer lume nos espaços rurais e vias circundantes. O SRPC reforça a necessidade de estar atento às informações meteorológicas e às indicações da Protecção Civil e das Forças de Segurança e lembra que, em caso de incêndio ou outra emergência, deve ser contactado o número 112.