Reactivou fogo que começou na sexta-feira em Murça

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Murça, e que já esteve em conclusão e vigilância, sofreu hoje uma forte reativação e está a ser combatido por 111 operacionais e oito meios aéreos, segundo o comando sub-regional do Douro.

A fonte referiu que a reativação aconteceu numa zona de mato, que o incêndio lavra com intensidade e que, no local, foram reforçados os meios, garantindo que o fogo não está próximo de aldeias.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 17:00 estavam mobilizados para este incêndios 111 operacionais, 26 viaturas e oito meios aéreos.

O fogo deflagrou pelas 14:30 de sexta-feira, na União de Freguesias de Carva e Vilares, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Este incêndio entrou em resolução no sábado, tendo sofrido uma reativação ao início da tarde desse dia, voltando a entrar em fase de resolução no sábado à noite.

Já hoje foi dado como estando em conclusão, depois em vigilância e, pelas 16:00, sofreu uma nova reativação.