Trânsito mais calmo nesta sexta-feira, apesar de congestionado

Apesar de algum congestionamento, o que aconteceu na Via Rápida nos dois sentidos ao início desta manhã de sexta-feira, ainda antes das 8h30 o trânsito já está mais tranquilo.

Tanto no sentido Ribeira Brava - Machico, como no sentido oposto a Via Litoral deu conta de congestionamentos que não passaram de 2 km d extensão, sendo que apenas o segundo sentido (Machico - Ribeira Brava), nomeadamente na zona até à Cancela, apresenta alguma demora.

Mais demorado, como tem sido frequente nesta primeira semana pós-férias escolares, é o escoamento do trânsito na zona do Hospital, que afecta a saída da Via Rápida na 'Estrada da Liberdade', a rotunda da Praceta D. Francisco Santana, a Avenida Luís de Camões e a Rua das Maravilhas.

Contudo, como hoje é sexta-feira, tradicionalmente é um dia mais calmo no trânsito.