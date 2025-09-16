Tempo quente continua esta quarta-feira
O aviso amarelo para tempo quente continua esta quarta-feira, 17 de Setembro, na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.
Na ilha da Madeira as temperaturas máximas podem chegar aos 28ºC e no Porto Santo aos 26ºC, a mínima poderá atingir os 22ºC e os 21ºC, respectivamente.
O céu estará pouco nublado, o vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) a predominar de leste/nordeste. Antevista, ainda, uma pequena subida da temperatura máxima.
No Funchal o vento soprará fraco, inferior a 15 km/h.
No quer concerne ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros e na costa sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água domar rondará os 23/24ºC.
Face ao calor que se fará sentir nos próximos dias, o Serviço Regional de Protecção Civil deixa algumas recomendações a serem adoptadas:
