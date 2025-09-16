IPMA prolonga aviso de tempo quente para a costa Sul da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo, emitido esta segunda-feira, para a costa Sul da ilha da Madeira, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

Assim, e de acordo com a última actualização do IPMA, o aviso passa a estar em vigor entre as 9 horas desta terça-feira, 16 de Setembro, e as 18 horas de quinta-feira, dia 18 (inicialmente vigorava apenas até às 21 horas de quarta-feira).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.