IPMA prolonga aviso de tempo quente na costa sul e regiões montanhosas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) votou a prolongar o aviso amarelo, para a costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

De acordo com a última actualização do IPMA, o aviso passa a estar em vigor entre 18h58 desta terça-feira, 16 de Setembro, e as 18 horas de sexta-feira, dia 19.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) recomenda a adopção de medidas preventivas face ao tempo quente e seco previsto na Região Autónoma da Madeira entre hoje e quinta-feira, dia 18 de Setembro.