Aviso amarelo estendido às regiões montanhosas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou esta terça-feira o aviso amarelo de tempo quente para a Madeira, estendendo-o às regiões montanhosas da ilha. O alerta, emitido inicialmente apenas para a costa Sul, mantém-se agora - entrou em vigor às 9 horas de hoje, 16 de Setembro - até às 18 horas de quinta-feira, dia 18, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica risco para actividades dependentes da situação meteorológica. A população é aconselhada a manter-se hidratada, evitar exposição directa ao sol, usar roupas leves e proteger grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e profissionais que trabalhem ao ar livre.