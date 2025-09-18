Buzinão da USAM sai dos Barreiros às 17 horas em direcção à Avenida do Mar

Conforme noticiou o DIÁRIO, amanhã, dia 19 de Setembro, a USAM – União dos Sindicatos da Madeira, leva a efeito um buzinão contra o pacote laboral proposto pelo Governo da República, associando-se à Jornada Nacional de Luta, convocada pela CGTP-IN, para o dia 20 de Setembro, com manifestações em Lisboa e no Porto.

Exigimos um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e Contratação Colectiva com direitos, negociada na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social USAM

No Funchal, a concentração junto ao Estádio dos Barreios, pelas 17 horas e saída "assim que estejam criadas as condições", informa a USAM em comunicado de imprensa.

O percurso será o seguinte: Rua Dr. Pita, Estrada Monumental, Avenida do Infante, Rotunda do Infante, Avenida Arriaga, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (Faixa Sul), Rotunda da Autonomia, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirense (faixa norte), Rotunda Sá Carneiro, e mais uma volta à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Pelas 17h 30 serão prestadas declarações à comunicação social, junto à Assembleia Legislativa Regional.