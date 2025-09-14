Moradores revoltados com estacionamento abusivo junto aos Barreiros
Várias pessoas que residem nos Barreiros, no Funchal, têm vindo a queixar-se do estacionamento abusivo naquela zona, essencialmente quando há jogos no Estádio do Marítimo.
Hoje, durante o jogo com o Vizela, foram vários os condutores que não conseguiram lugar de estacionamento e pararam o carro em zonas proibidas para assistir à partida.
Segundo relatos de moradores, houve quem parasse o carro nos quintais de prédios ou até mesmo a meio da estrada, em passeios ou em curvas apertadas, congestionando a passagem de outras viaturas e reduzindo a visibilidade dos restantes condutores.
Os residentes pedem mais fiscalização por parte da Polícia de Segurança Pública, até porque garantem que esta situação acontece sempre que há grandes eventos neste recinto.
