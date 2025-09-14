Marítimo disputa liderança com Vizela com 'meia casa' nos Barreiros
Veja quem está na 'falange' verde-rubra nos Barreiros
A bola já rola no relvado dos Barreiros perante uma plateia modesta mas entusiástica no apoio ao Marítimo que procura alcançar a liderança da II Liga no Estádio do Marítimo, frente ao timoneiro Vizela.
Na antevéspera do jogo, o treinador Vítor Matos mostrou-se confiante na vitória que catapultaria a equipa ao primeiro lugar da competição à 5.ª jornada, melhor se for de forma isolada na liderança.
"O importante será a consistência ao longo da época"
O Marítimo pode ser líder da II Liga em caso de vitória sobre o Vizela, mas Vítor Matos tira essa "carga emocional"
Vítor Matos pediu aos seus jogadores para que, após a derrota na 1.ª jornada, mantenham a senda de vitórias de três jogos consecutivos. Para alcançar o quarto triunfo, o técnico pediu também o apoio à 'falange' verde-rubra que, antes do início da partida, tinha uma presença modesta nos Barreiros neste jogo agendado para as 14 horas mas que, pouco a pouco, tem vindo a compor as bancadas.