Elsa Fernandes sai dos órgãos sociais da cooperativa Atlantidomus

A Direção da Atlandidomus – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica, CRL, acaba de comunicar que "a Professora Doutora Elsa Fernandes deixará, por vontade expressa, de integrar os órgãos sociais da cooperativa, na sequência da sua recente indigitação como Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia do XVI Governo Regional da Madeira", salienta uma nota de imprensa divulgada hoje, em vésperas da tomada de posse que irá ocorrer na próxima segunda-feira, 15 de Setembro.

"A sua decisão, compreensível e respeitada por todos nós, resulta de um novo compromisso de serviço público que muito nos honra. A Prof. Dra. Elsa Fernandes acompanhou este projeto desde a sua génese, não apenas como membro dos órgãos sociais, mas como uma referência de integridade, competência e sentido de missão", elogia, antes de citar dois membros dos órgãos sociais da cooperativa.

A Dra. Elsa Fernandes foi, desde o primeiro momento, um pilar de exigência, seriedade e profissionalismo na vida da nossa cooperativa. Num órgão máximo como a Assembleia Geral, a sua atuação destacou-se pela clareza, firmeza e profundo respeito pelos princípios que orientam a nossa missão. O seu rigor, a sua dedicação e a forma ponderada como sempre contribuiu para as decisões estratégicas deixaram uma marca que honra a ATLANTIDOMUS. Em nome da Direção, expresso sincera gratidão pelo contributo firme, exemplar e de grande reserva e sentido institucional que nos deixa. Pedro Paixão, Presidente da Direção

Também é referido que, "ao longo dos últimos meses, a sua colaboração foi determinante para consolidar a identidade institucional da cooperativa, para fortalecer o nosso compromisso com a população e para estruturar, com visão e rigor, os princípios que orientam a nossa ação. A sua capacidade de escuta, ponderação e entrega à causa pública marcaram todos quantos com ela tiveram oportunidade de trabalhar", refere a nota.

O contributo da Dra. Elsa Fernandes ultrapassa a função que desempenhou. A sua postura, a sua experiência e o seu elevado sentido de responsabilidade foram determinantes para cimentar a confiança que hoje sentimos nesta missão comum. A sua saída, por mais justificada que esteja, deixa naturalmente um vazio. Mas deixa também um exemplo, que permanecerá connosco. João Machado, Presidente da Assembleia Geral

A Atlandidomus garante que, "nos próximos dias será anunciado o nome da pessoa que assumirá o cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, assegurando-se assim a necessária substituição estatutária e a continuidade institucional da cooperativa", concluindo que a Direção, "em nome de todos os cooperantes, deseja à Prof. Dra. Elsa Fernandes os maiores sucessos nesta nova etapa. A sua ação será sempre acompanhada pela confiança e admiração desta casa que ajudou a fundar e a dignificar".