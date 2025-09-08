USAM promove buzinão no Funchal

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) vai promover, no dia 19 de Setembro, um buzinão com concentração junto ao Estádio dos Barreiros, pelas 17 horas. Já amanhã será lavada a cabo uma iniciativa para promover este buzinão.

É desta forma que a USAM se junta à Jornada Nacional de Luta, convocada pela CGTP-IN, para o dia 20 de setembro, com manifestações em Lisboa e no Porto. Os sindicatos estão contra o 'Pacote Laboral – Outro Rumo é Possível'.

"Esta União dos Sindicatos não pode ficar indiferente a mais este atentado que, a Direita e Extrema-direita, querem fazer à Lei Laboral, na tentativa de continuarem a retirar / Roubar direitos aos Trabalhadores e ao povo, empobrecendo cada vez mais o País e aqueles que mais produzem e mais contribuem para o aumento da economia na RAM e no Pais, que são os Trabalhadores", aponta nota à imprensa.