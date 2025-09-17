Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann sai da prisão na Alemanha

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann em 2007 numa estância balnear algarvia, Christian Brückner, sai hoje da prisão na Alemanha, depois de ter cumprido pena por violação noutro caso, divulgou a imprensa internacional.

O procurador alemão Christian Wolters, que não conseguiu impedir a libertação devido à insuficiência de provas para garantir uma acusação no caso de "Maddie", manifestou preocupação numa entrevista recente à agência de notícias AFP sobre a libertação de um indivíduo "fundamentalmente perigoso".

A procuradoria alemã acredita que o suspeito de 48 anos é responsável pela morte da criança inglesa no Algarve, ainda que o caso nunca tenha sido esclarecido nem encontrado qualquer corpo.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento de um aldeamento turístico no qual dormia com os irmãos gémeos, de dois anos, na Aldeia da Luz, no Algarve, em 03 de maio de 2007, enquanto os pais jantavam com amigos, a poucos metros de distância.

Em 2020, a polícia alemã declarou Brückner o principal suspeito do alegado sequestro e suposto assassínio da criança, mas não se formalizaram quaisquer acusações.